Visita didattica in un aeroporto militare per un progetto di orientamento è polemica

Una visita didattica si è svolta all’aeroporto militare di Grosseto, coinvolgendo studenti e insegnanti in un progetto di orientamento scolastico. L’evento, che ha attirato l’attenzione di alcuni residenti, ha suscitato polemiche per il coinvolgimento delle Forze armate in attività educative. La visita ha avuto come obiettivo l’illustrazione delle strutture militari ai giovani partecipanti.

Una visita didattica all'aeroporto militare di Grosseto ha acceso una discussione sul rapporto tra scuola e Forze armate. Nei giorni scorsi gli studenti delle classi quinte di un istituto tecnico hanno partecipato a un'uscita formativa presso lo scalo "Corrado Baccarini", sede del 4º Stormo dell'Aeronautica militare, nell'ambito di attività di orientamento e di formazione legata alle opportunità professionali.