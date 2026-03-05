Virtus un altro esame con i grandi di Spagna Ivanovic | Difesa e pazienza contro il Real

La Virtus si prepara ad affrontare un altro importante test contro una squadra spagnola di rilievo. Ivanovic ha sottolineato l'importanza di mantenere difesa solida e pazienza durante la partita contro il Real Madrid. La squadra italiana ha già battuto in casa il Real e il Barcellona in questa stagione, registrando risultati che rafforzano la sua presenza in competizioni europee.

MADRID (Spagna) La Spagna riporta a dolci ricordi per la Virtus. Perché in questa stagione, in casa, prima al PalaDozza e poi alla Fiera, ha fermato il Real e il Barcellona. E poi perché il primo trofeo internazionale, la Coppa delle Coppe del 1990, fu conquistato proprio contro il Real. Mentre la prima Coppa Campioni maturò nella dolce notte di Barcellona. Ricordi piacevoli, ma stasera si fa sul serio per una Virtus costretta, ancora una volta, a scendere in campo (20,45) con un parco registi ridotto ai minimi termini. Capitan Pajola e Daniel Hackett sono ancora out, straordinari in vista per Luca Vildoza che, nella cabina di comando, potrà contare sul contributo estemporaneo di Carsen Edwards e magari pure Saliou Niang. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

