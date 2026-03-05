Alle 20.45 la Virtus Bologna affronta il Real Madrid in una partita valida per la competizione europea. La squadra italiana si prepara a giocare in trasferta, con l’obiettivo di mostrare aggressività e pazienza sul campo. La sfida si svolge in Spagna e rappresenta un momento importante nel percorso internazionale dei biancoblu. La partita è molto attesa dagli appassionati di basket in Europa.

Alle 20.45 la Virtus Bologna domina l’attenzione in casa del Real Madrid, offrendo una sfida di valore che testerà la crescita europea della squadra bianca e nera. Il confronto rappresenta un banco di prova importante, con la possibilità di confermare livelli di competitività anche in un contesto di alto livello internazionale e di orientare future prospettive di percorso in questa stagione. l’emergenza resta alta per la Virtus: Hackett e Pajola sono indisponibili, con il secondo ancora ai box e Vildoza chiamato a guidare la regia. Edwards ha mostrato adattamento positivo nella sfida precedente contro il Barcellona, mentre Diouf ha saltato la seconda gara con la Nazionale per preservare le ginocchia doloranti e Niang è stato uno dei protagonisti della formazione di Luca Banchi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Virtus, a Madrid servono aggressività e pazienza: si gioca alle 20.45

