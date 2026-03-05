Sui social circola un’immagine datata che mostra l’ex sindaco di Firenze, ora europarlamentare, mentre trasporta dei violini in volo. La foto, condivisa online, ha suscitato attenzione tra gli utenti e i media, evidenziando un episodio legato al trasporto di strumenti musicali in aereo. La scena ritrae Nardella in un momento che ha attirato l’interesse pubblico, senza ulteriori commenti ufficiali.

Complice la partecipazione a "Un Sanremo da pecora", c'è chi se l'è presa con i dem e con l'ex sindaco musicista, rei di aver parlato di strumenti mentre c'è la guerra (ma ne hanno parlato prima) La prima immagine, seppure datata, è ancora viva sui social: sulla scena c’è l’ex sindaco dem di Firenze Dario Nardella, oggi europarlamentare. E’ il 25 aprile e Nardella sta suonando “Bella ciao” con il violino, davanti all’Europarlamento. La seconda immagine, più recente, deve aver fatto (nella mente dei critici) scattare il click “secondo indizio che fa la prova”: si scorge sempre Nardella, peraltro diplomato al Conservatorio, che partecipa a “Un Sanremo da Pecora”, gara canora per politici italiani organizzata su Rai Radio1 dalla trasmissione “Un giorno da Pecora”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Violini in volo, e Nardella? Il trasporto-strumenti in aereo e un (non) caso per i dem d’Europa

Il Sanremo dei politici al duo Dem Decaro-NardellaAlla fine è il duo Dem Antonio Decaro-Dario Nardella a vincere la quinta edizione di Un Sanremo da Pecora: Nancy Brilli e Giorgio Lauro li incoronano...

Pd, no agli scontri. Dem più compatti. Nardella: “Sì alla segreteria unitaria”Firenze, 21 dicembre 2025 – Le anticipazioni facevano intendere una direzione regionale Pd in versione ’sfogatoio’, che in realtà non c’è mai stato.

Contenuti e approfondimenti su Violini in volo e Nardella Il trasporto....

Discussioni sull' argomento Il Pd ora combatte la battaglia dei violini e delle viole: potranno volare come bagaglio a mano; Il Pd pensa ai violini: spot sui social e convegni per farli portare in aereo; Mentre il mondo brucia, l’Europa pensa a viole e violini da imbarcare sugli aerei; Referendum giustizia, il 6 marzo a Brescia incontro con Luciano Violante e Lorenza Violini.

Il Pd pensa ai violini: spot sui social e convegni per farli portare in aereo. @WandaMarra x.com

Otto studenti del Liceo Musicale Giordano Bruno di Albenga sul palco del Festival di Sanremo. Ginevra Gandolfo, Margherita Marimpietri e Melissa Musso per la sezione violini; Camilla Lanzetta, Daniela Pierotello e Cesare Rodriquez per la sezione viole; M - facebook.com facebook