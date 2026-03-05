Violenze e rapine anche nelle zone rosse a Palermo Piantedosi | Controlli efficaci li rafforzeremo

Nelle zone considerate a rischio di Palermo, si sono verificati episodi di violenza e rapine, tra cui un’aggressione a una ragazza vicino alla stazione. Un giovane di 18 anni ha tentato di rapinare il suo telefono, ma è stato intercettato e arrestato dalle forze dell’ordine. Le autorità hanno annunciato che i controlli saranno intensificati per contrastare questi comportamenti.

Il ministro dell'Interno al question time, rispondendo a una interrogazione dei Cinquestelle: "Le strade presidiate sono una richiesta dei cittadini". Poi l'annuncio: "Saranno 141 i nuovi agenti nel capoluogo siciliano". Oltre 30 sono già arrivati grazie al turn over L'ultimo caso risale a pochi giorni fa, a due passi dalla stazione, in piena zona rossa: una ragazza è stata aggredita da un diciottenne che voleva rubarle l'iPhone ma è stato notato e poi arrestato dalla polizia. Se da un lato l'episodio mette in luce l'efficacia dei controlli, dall'altro però evidenzia come spesso i malviventi si facciano pochi scrupoli e agiscano anche nelle strade presidiate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

