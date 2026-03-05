Un uomo di 36 anni è stato portato in tribunale dopo essere accusato di aver approfittato di un’occasione per commettere violenza sessuale. Secondo le accuse, aveva chiesto di usare il bagno durante le pulizie in un condominio e, una volta all’interno, avrebbe costretto il padrone di casa a subire atti sessuali, toccandogli le parti intime.

Aveva chiesto di poter usare il bagno mentre stava facendo le pulizie in un condominio, ma una volta nell’appartamento ne avrebbe approfittato per costringere il padrone di casa a subire atti sessuali, toccandogli le parti intime. Così sotto accusa per violenza sessuale è finito un 36enne, di origini straniere, che vive a Porto Recanati. L’episodio che gli viene contestato sarebbe avvenuto il pomeriggio del 25 luglio del 2024, in un condominio in città. Lì l’uomo si era recato per fare le pulizie delle scale, mansione che svolge saltuariamente per arrotondare. Mosso dalla necessità di andare in bagno, visto che era al lavoro già da diverse ore, il 36enne avrebbe chiesto a un uomo, un 33enne che si trovava in uno degli appartamenti con la porta aperta, di poter usufruire velocemente del bagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale su un uomo. Un 36enne finisce sotto processo

Violenza sessuale su 14enne, pakistano a processoSi sarebbe avvicinato con la scusa di chiedere indicazioni su un tabacchi per comprare le sigarette, facendosi accompagnare.

Violenza sessuale su 13enne adescata su Instagram fingendosi ragazzino: a processo 24enne colombianoMonza, 17 dicembre 2025 - Giudizio immediato per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima per il 24enne colombiano che nel luglio...

Contenuti utili per approfondire Violenza sessuale.

Temi più discussi: Stupro a Tor Tre Teste, colpo di scena: scarcerati due dei tre arrestati. Il DNA non coincide; Violentato al capolinea del tram un 17enne, aggredito dopo essersi addormentato, di notte, sul mezzo; Firenze, un 17enne si addormenta sul tram: trascinato fuori e violentato; Firenze, trascinato fuori dal tram in viale Guidoni e violentato: la notte da incubo di un ragazzo 17enne.

Violenza sessuale su una 17enne, arrestato 58enneIl provvedimento, per il quale l’arrestato dovrà espiare 5 anni e 4 mesi di reclusione, è scaturito a seguito di una condanna per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza ... ravenna24ore.it

Bologna, maestro di arti marziali arrestato per violenza sessuale su minori(Adnkronos) - Maestro di arti marziali arrestato per violenza sessuale su minori. L'arresto è scattato il 27 febbraio, da parte degli investigatori della Squadra mobile di Bologna, in esecuzione di cu ... cn24tv.it

Violenza sessuale e accoltellato dal branco, paura tra i pendolari della tramvia ------------https://cityne.ws/PGStn - facebook.com facebook

Atti osceni vicino a dei minori,furto aggravato e violenza sessuale.Quale giudice non sarebbe d'accordo che l'autore di questi reati non possa rientrare in #ItaliaIl giudice che l'ha autorizzato.Basta. Vogliamo una #giustizia giusta. #VotaSÌ #ReferendumGiustizi x.com