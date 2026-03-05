Violenza sessuale su un minorenne scatta il sit-in e corteo per la sicurezza

Da firenzetoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 7 marzo alle 14:30 si terrà un sit-in di protesta e un corteo in risposta a un episodio di violenza sessuale su un minorenne. L’evento è stato organizzato per richiamare l’attenzione sulla questione della sicurezza pubblica e coinvolgerà cittadini e associazioni locali. La manifestazione si svolgerà in una delle principali vie della città, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Indetto un sit-in di protesta sul tema della sicurezza per sabato 7 marzo, con inizio alle ore 14:30. Il ritrovo è previsto presso l’area mercato di Piazza Puccini. Al termine del presidio, i partecipanti si muoveranno in corteo lungo il seguente percorso: Ponte alle Mosse – Via Doni – Via Toselli – rientro in Piazza Puccini, dove la manifestazione si concluderà. L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione dei residenti e degli operatori economici del quartiere San Jacopino, a fronte del ripetersi di episodi di microcriminalità: spaccate ai danni di esercizi commerciali, danneggiamenti e furti su autovetture, scippi in pieno giorno e fenomeni di spaccio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Violenza sessuale su minorenne: 86enne finisce in carcere

Violenza sessuale di gruppo su una minorenne: chieste condanne fino a 4 anniTre maggiorenni e un minorenne avrebbero fatto bere una giovane di 17 anni per poi approfittare del suo stato di vulnerabilità e compiere abusi...

Contenuti e approfondimenti su Violenza sessuale.

Temi più discussi: Stupro a Tor Tre Teste, colpo di scena: scarcerati due dei tre arrestati. Il DNA non coincide; Violentato al capolinea del tram un 17enne, aggredito dopo essersi addormentato, di notte, sul mezzo; Firenze, un 17enne si addormenta sul tram: trascinato fuori e violentato; Il sesso senza consenso sarà considerato stupro in tutta Europa?.

Violenza sessuale su un uomo. Un 36enne finisce sotto processoMa una volta uscito, secondo l’accusa sostenuta ieri in tribunale a Macerata dal pubblico ministero Alessandra Alloggio, il 36enne invece di andarsene avrebbe allungato le mani sul padrone di casa, ... ilrestodelcarlino.it

violenza sessuale su unViolenza sessuale in un discobar, deejay arrestato a SassariViolentata dal deejay in un disco bar. E' quanto ha denunciato una giovane donna. La violenza sarebbe avvenuta a Sassari. Gli agenti della Squadra mobile della Questura, su disposizione del gip del Tr ... rainews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.