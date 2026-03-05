Violenza sessuale su un minorenne scatta il sit-in e corteo per la sicurezza

Sabato 7 marzo alle 14:30 si terrà un sit-in di protesta e un corteo in risposta a un episodio di violenza sessuale su un minorenne. L’evento è stato organizzato per richiamare l’attenzione sulla questione della sicurezza pubblica e coinvolgerà cittadini e associazioni locali. La manifestazione si svolgerà in una delle principali vie della città, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Indetto un sit-in di protesta sul tema della sicurezza per sabato 7 marzo, con inizio alle ore 14:30. Il ritrovo è previsto presso l’area mercato di Piazza Puccini. Al termine del presidio, i partecipanti si muoveranno in corteo lungo il seguente percorso: Ponte alle Mosse – Via Doni – Via Toselli – rientro in Piazza Puccini, dove la manifestazione si concluderà. L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione dei residenti e degli operatori economici del quartiere San Jacopino, a fronte del ripetersi di episodi di microcriminalità: spaccate ai danni di esercizi commerciali, danneggiamenti e furti su autovetture, scippi in pieno giorno e fenomeni di spaccio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

