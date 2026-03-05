Un uomo di 52 anni è stato trasferito in carcere dai Carabinieri dopo essere stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’arresto è stato disposto dall’ufficio GIP del Tribunale e deriva da accuse di maltrattamenti in famiglia. Il procedimento giudiziario riguarda anche violazioni e offese rivolte ai militari durante le operazioni di polizia.

I Carabinieri hanno tratto in arresto un 52enne del posto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio GIP del Tribunale per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato emesso quale aggravamento della precedente misura degli arresti domiciliari dopo che i Carabinieri hanno accertato violazioni alle prescrizioni imposte. In particolare, nei giorni scorsi, l’arrestato, in occasione della notifica di un atto da parte dei militari dell’Arma, ha proferito contro gli stessi ingiurie ed offese, facendo scattare l’immediata segnalazione agli organi competenti che, fatte le proprie valutazioni, hanno poi ritenuto adeguata la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violazioni e offese ai Carabinieri: 52enne trasferito in carcere

Offese e minacce ai Carabinieri durante il controllo al bar, poi l'aggressione: arrestato un uomoVenerdì sera i Carabinieri della stazione di Conselice e del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Lugo, hanno arrestato un 41enne...

È di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato nell?azienda del marito Claudio Carlomagno: riconosciuta grazie ai tatuaggi. L'uomo trasferito in carcereÈ stato estratto dal terreno il corpo rinvenuto nella mattinata di oggi, 18 gennaio, dai carabinieri, sotterrato in un canneto alle spalle...

Tutti gli aggiornamenti su Violazioni e offese ai Carabinieri....

Discussioni sull' argomento Sanzionato dal Garante della privacy il medico che registra i dialoghi con i suoi pazienti per tutelarsi da minacce e offese; Dottoressa registra i dialoghi con i suoi pazienti: Per tutelarmi da minacce e offese. Multa di 7mila euro; Castel d’Ario, maltrattamenti alla moglie: condannato a 3 anni e 3 mesi; La UEFA sospende ma non squalifica Prestianni per gli insulti a Vinicius: sfruttato l'articolo 14.

Trapani, multa salata per Antonini e il club per le offese social ai segretariValerio Antonini, presidente del Trapani, e la società stessa sono stati sanzionati dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC con ammende rispettivamente di 6.000 euro e 4.000 euro. tuttoc.com

Cantieri senza regole: sospese 11 imprese edili Violazioni sulla... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Dignità, salute e sicurezza. Violazioni del diritto alla salute nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio e possibili rimedi nell'attesa (quasi trentennale) x.com