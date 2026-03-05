Vino falsamente certificato Dop e Igp Lollobrigida | Concorrenza sleale da chi inquina il mercato

Un'operazione chiamata “Vinum Mentitum” ha portato alla scoperta di vino falsamente certificato Dop e Igp. Il ministro dell’agricoltura ha dichiarato che i risultati dimostrano l’efficacia dei controlli italiani nel proteggere le produzioni di qualità. La scoperta evidenzia una forma di concorrenza sleale che danneggia il mercato e le aziende oneste.

ROMA – “I risultati dell’operazione ‘Vinum Mentitum’ confermano l’efficacia del nostro sistema di controllo nella tutela delle eccellenze italiane. Il sequestro di 2,5 milioni di litri di vino, falsamente certificato Dop e Igp, è la prova che la sinergia tra guardia di finanza e Icqrf, e quella tra tutti gli enti deputati al controllo in coordinamento nella cabina di regia, funziona a pieno regime per proteggere il nostro Made in Italy”. Lo scrive in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando il sequestro di circa 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati Dop e Igp attuato dal Gruppo anti-contraffazione e sicurezza prodotti della guardia di finanza, il cui comandante è Antonio Caputo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

