Villaricca sfalci abbandonati dopo la potatura | marciapiedi in tilt

A Villaricca, i cittadini di Torretta Scalzapecora segnalano la presenza di sfalci di potatura abbandonati lungo i marciapiedi, creando disagi e rischi per i passanti. La rimozione di questi residui vegetali avviene con molta lentezza, lasciando le strade in condizioni di disagio e compromettendo la sicurezza urbana. La richiesta è di interventi più rapidi per ripristinare decoro e sicurezza.

A Torretta Scalzapecora i cittadini denunciano la lentezza nella rimozione degli sfalci, chiedendo interventi rapidi per restituire sicurezza e decoro urbano. A Villaricca cresce il malcontento: marciapiedi occupati dagli sfalci. A Villaricca, in località Torretta Scalzapecora, i cittadini lanciano un appello ormai non più rinviabile: dopo la potatura degli alberi lungo le principali strade del quartiere, gli sfalci sono rimasti ammassati sui marciapiedi, rendendo difficile – e in alcuni tratti impossibile – il passaggio di pedoni, famiglie e persone con mobilità ridotta. Le operazioni di manutenzione del verde, inizialmente accolte positivamente per il miglioramento dell'area, si sono trasformate in un problema quotidiano a causa della lentezza con cui si procede alla rimozione dei residui vegetali.