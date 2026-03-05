Unai Emery ha dichiarato che l'Aston Villa attraversa un momento difficile. Dopo la sconfitta per 4-1 contro il Chelsea, l'allenatore ha invitato i giocatori a ritrovare fiducia. La squadra sta affrontando una fase complicata e il tecnico ha parlato di un periodo negativo. La squadra si prepara a reagire e a migliorare le proprie prestazioni.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Unai Emery ha ammesso che l’Aston Villa è “in un brutto momento”, ma li ha esortati a “recuperare fiducia” dopo la sconfitta per 4-1 contro il Chelsea. I padroni di casa sono stati ampiamente battuti a Villa Park, nonostante fossero passati in vantaggio grazie al gol di Douglas Luiz dopo soli due minuti. Joao Pedro ha segnato una tripletta e anche Cole Palmer è andato a segno, mentre il Villa ha subito la quarta sconfitta in otto partite di Premier League (V2 P2). I Villans hanno perso una partita casalinga di Premier League in cui erano in vantaggio per la prima volta da febbraio 2023 contro l’Arsenal, ponendo fine a una serie di 45 partite di imbattibilità a Villa Park nella competizione quando erano in testa (V39 P6). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Villa 'in un brutto momento' mentre Emery esorta i giocatori a 'recuperare fiducia'

