VIDEO | Bucchi | Eravamo scarichi in campo si è visto Archiviamo subito questa sconfitta

Il tecnico amaranto dopo il ko interno con la Ternana: "Poche energie, troppi errori, avversario forte. Siamo mancati come squadra, non nei singoli. Pattarello? Se cerca di risolvere le partite da solo non è utile né per noi né per lui. Ma tornerà quello di prima" Amareggiato e realista in egual misura, Cristian Bucchi ha commentato così la sconfitta interna contro la Ternana. SQUADRA SCARICA – "Eravamo in serata no. Non davamo la sensazione di lucidità quando avevamo palla né di solidità quando la palla ce l'avevano loro. Peccato perché avevamo trovato il pareggio e nella ripresa abbiamo rischiato pochissimo. Però troppi errori tecnici nella rifinitura, nel passaggio, nel cross.

