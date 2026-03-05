Victoria Nuland e i 5 miliardi all’Ucraina | la verità sui verbali USA

Sono stati diffusi nuovi verbali degli Stati Uniti che riguardano un finanziamento di cinque miliardi di dollari all’Ucraina. La discussione si concentra sulla narrazione secondo cui gli Stati Uniti avrebbero sostenuto la rivoluzione di Maidan e il cambio di governo nel 2014. La questione ha ripreso forza in rete, alimentando le accuse di interferenze straniere e di manipolazioni politiche.

È tornata a circolare una vecchia narrazione favorevole alla propaganda del Cremlino, la quale sostiene che gli USA avrebbero “comprato” la rivoluzione ucraina di Maidan con 5 miliardi di dollari e per l’infondato “colpo di Stato” nel 2014. La fonte? Una “confessione” di Victoria Nuland al Congresso americano. Ma i verbali originali del Senato smentiscono questa ricostruzione. Ecco cosa dicono davvero i documenti. L’attuale ondata di disinformazione trae origine da una serie di post social che riportano il seguente testo tratto da un editoriale di Marco Travaglio del 3 marzo 2026: La cifra di “5 miliardi” nasce da un intervento del 13 dicembre 2013 di Victoria Nuland alla U. 🔗 Leggi su Open.online

Bilancio Usa, 900 miliardi alla Difesa e 400 milioni per l'UcrainaLa Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un testo sulla strategia di difesa degli Stati Uniti per il 2026, con diverse clausole...

