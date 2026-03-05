All’ingresso di Viareggio, i vigili hanno fermato un’auto BMW senza assicurazione. L’assessore alla Polizia Municipale, Rodolfo Salemi, era alla guida del veicolo. Durante i controlli, è stata sequestrata l’auto, suscitando reazioni sui social e in ambito politico. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla gestione delle verifiche di sicurezza stradale nella città.

Un episodio di ordinaria burocrazia si è trasformato in uno scandalo social e politico per la città di Viareggio (Lucca). Rodolfo Salemi, assessore alla Polizia Municipale, si è visto sequestrare la propria auto dai colleghi vigili urbani: il motivo? La polizza assicurativa della sua Bmw risultava scaduta da novembre 2025. L’episodio, riportato dai quotidiani locali La Nazione e Il Tirreno, ha avuto un inizio curioso: la vettura dell’assessore era parcheggiata in divieto di sosta vicino al palazzo comunale. I vigili, intervenuti per la sanzione ordinaria, hanno scoperto che l’auto non era coperta da assicurazione, dando il via a un sequestro amministrativo completo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Viareggio, l'assessore alla Polizia Municipale 'beccato' dai vigili: Bmw sequestrata perché senza assicurazione

