Viale ad alta tensione Forti riserve della Cna | Viabilità da rivedere

Sul Viale della Vittoria si registra ancora una forte tensione, con gli operatori commerciali e artigianali che chiedono all’Amministrazione comunale di sospendere e riconsiderare il progetto presentato lo scorso novembre, evidenziando la necessità di rivedere la viabilità e i punti più critici del masterplan. La richiesta di ascolto si fa sempre più insistente mentre la situazione rimane al centro del dibattito locale.

Non si placa la tensione sul futuro del Viale della Vittoria. Una nuova e decisa richiesta di ascolto arriva dagli operatori commerciali e artigianali, che chiedono all’Amministrazione comunale di fermarsi e rivedere i punti più critici del masterplan presentato lo scorso novembre. La Cna dopo la secca replica della giunta al comitato ‘Cittadini di Jesi’ che lamentava una scarsa e reale partecipazione chiarisce con fermezza che la partecipazione ai tavoli di lavoro preliminari del 2025, "Il Viale che vorrei" "non deve essere interpretata come un sostegno in bianco alle scelte della Giunta". Attraverso le parole di Francesco Barchiesi e Marco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

