Verso la Final Four di Coppa Italia A3 | le dichiarazioni di allenatori e capitani

La quinta edizione della Del Monte Coppa Italia Serie A3 si avvicina alla fase finale e si svolgerà alla VHV Arena di Bell. Gli allenatori e i capitani delle squadre partecipanti hanno rilasciato dichiarazioni sulla competizione, che si preannuncia di alto livello e di grande spettacolo per due giorni di pallavolo intenso. La manifestazione attirerà numerosi appassionati e addetti ai lavori.

La quinta edizione della Del Monte Coppa Italia Serie A3 promette una due giorni di alto livello pallavolistico al top della stagione, con la VHV Arena di Belluno teatro di una Final Four che coinvolge quattro squadre di spicco. l'evento concentra l'attenzione su programmazione, estabilidade emotiva e livello competitivo, offrendo uno sguardo mirato sui contenuti della stagione in corso. La Final Four si svolge sabato 7 e domenica 8 marzo a Belluno, con le squadre Conad Reggio Emilia, Domotek Reggio Calabria, Belluno Volley e Viridex Sabaudia pronte a contendersi la Coppa. le gare si disputeranno nel weekend e saranno interamente trasmesse sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.