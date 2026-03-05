Verso Juventus-Pisa | tra possibili rientri e necessità di punti

A poche ore dalla partita tra Juventus e Pisa, si osservano alcuni possibili rientri in squadra e l’urgenza di conquistare punti fondamentali. Dopo un febbraio difficile che ha portato alla Juventus solo cinque punti in cinque partite, la società si prepara a riprendere il cammino con l’obiettivo di migliorare la classifica. La squadra si allena in vista della sfida, con alcune assenze e ritorni previsti.

Obbligo di vittoria per la Juventus, che in Serie A non riesce a vincere dall'ormai lontano primo febbraio. A mettersi di mezzo tra la Vecchia Signora ed i tre punti ci sarà il Pisa, sempre più invischiato nella lotta retrocessione. Smaltito ormai il febbraio horror della Juventus, che ha visto la squadra torinese macinare solamente5 punti tra Parma, Lazio, Como Inter e Roma, è tempo di tornare a fare quello a cui la società è da sempre abituata: vincere.

