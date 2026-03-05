Nell'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' Fabio Capello analizza le prossime sfide del Milan, sottolineando l'importanza di attenzione a Dumfries e Dimarco. Il tecnico si concentra anche su Leao, esprimendo il desiderio di vederlo più grintoso in campo. Le sue osservazioni puntano a evidenziare le caratteristiche di alcuni giocatori chiave in vista del derby.

A tre giorni dal derby della Madonnina, cresce l'attesa per la sfida più sentita della stagione. Fabio Capello, ex tecnico rossonero, si è espresso sulla gara più attesa dell'anno, analizzando temi tattici e possibili protagonisti del match. Di seguito, le sue parole rilasciate sulle pagine della 'Gazzetta dello Sport' in vista di Milan-Inter. "La partita di Como ci ha fornito una chiara indicazione: l'Inter stava già pensando, e molto, al derby di Milano di domenica. La semifinale di Coppa Italia è stata innegabilmente deludente, giocata a un ritmo lentissimo da parte di tutte e due le squadre. Lo stesso Como mi è parso più focalizzato a qualificarsi per la Champions League piuttosto che a tentare la caccia alla Coppa Italia.

Verso il derby, Capello: "Milan, occhio a Dumfries e Dimarco. Leao? Mi piacerebbe vederlo più grintoso"

