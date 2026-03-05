Vergil Ortiz Jr lascia la Golden Boy dopo un acceso conflitto

Vergil Ortiz Jr. ha deciso di lasciare la Golden Boy Promotions dopo un acceso conflitto legato a questioni contrattuali. La decisione arriva in un momento di tensione tra il pugile e la compagnia di promozione, che ha portato alla rottura del rapporto professionale. La separazione avviene in un contesto di discussioni aperte e divergenze tra le parti coinvolte.

Nel panorama pugilistico professionistico, una contesa contrattuale sta ridefinendo i piani di Vergil Ortiz Jr., spingendo l'atleta a valutare opzioni al di fuori del promoter Golden Boy Promotions. La dinamica coinvolge decisioni legali e un iter giudiziario che potrebbe incidere sulla libertà di programmare eventuali incontri futuri. Ortiz ha comunicato sui social che il giudice non ha accolto la sua posizione riguardo al combattimento previsto, la sfida risulta attualmente bloccata. Questo determina una sospensione temporanea delle possibilità di confronto con il promoter. La situazione resta aperta e in fase di definizione, con la parte interessata che continua a valutare le vie legali per proseguire la carriera.