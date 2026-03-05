Vergara | la giovane promessa che sta brillando nella Serie A a febbraio

Antonio Vergara si sta facendo notare nella Serie A a febbraio, mostrando un talento che ha attirato l'attenzione dei tifosi. Il giovane giocatore del Napoli è stato premiato al Maradona, confermando il suo ruolo di promessa emergente nel campionato italiano. La sua presenza in campo e le prestazioni recenti hanno attirato l'interesse di appassionati e addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il giovane talento del Napoli, Antonio Vergara, sarà premiato venerdì 6 marzo 2026, prima della partita contro il Torino, al prestigioso Stadio Diego Armando Maradona. Questo riconoscimento, intitolato “Rising Star Of The Month” per il mese di febbraio, celebra il lavoro certosino e i risultati raggiunti da atleti con meno di 23 anni. Vergara, nato il 1° gennaio 2003, è emerso come uno dei prospetti più interessanti del campionato di Serie A Enilive 20252026. La cerimonia di premiazione avrà luogo alle ore 20.45, proprio prima dell’incontro, e coinvolgerà i tifosi nel festeggiare un giovane che rappresenta non solo il presente, ma anche il futuro del calcio napoletano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Temi più discussi: De Siervo, Lega serie A: Vergara è uno dei nostri talenti emergenti; Napoli, Antonio Vergara premiato Rising Star Serie A di febbraio; Vergara in Nazionale? La rivelazione di Schira spiazza: Gattuso ha preso una decisione; De Siervo | Vergara talento emergente della Serie A.

Vergara-Giovane in attacco, Gazzetta: ecco cosa Conte si aspetta da loroNel giorno di Hellas Verona-Napoli, La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sui due volti più freschi della trequarti azzurra: Antonio Vergara e Alisson Santos. Due profili diversi, ... tuttonapoli.net

#SerieA, è #Vergara la Rising Star di febbraio. #DeSiervo: "Bravissimo a convincere un tecnico come #Conte" x.com