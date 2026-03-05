Venturini | La mia candidatura evoluzione naturale dopo anni di impegno per la città

Nato e cresciuto a Marghera, Simone Venturini è il candidato sindaco di Venezia della coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali, in programma il 24 e 25 maggio 2026. Per due mandati ha ricoperto il ruolo di assessore alla coesione sociale, occupandosi anche di turismo, lavoro e politiche della residenza. A 38 anni ha già una lunga esperienza di governo alle spalle: anche per questo propone un'analogia con un altro giovane amministratore, Alberto Stefani.