Ventenne accoltellato a Milano 4 minori in carcere

A Milano, quattro minori sono stati arrestati e portati in carcere dopo aver aggredito due giovani provenienti dalla Valtellina. Con atteggiamento violento e senza esitazioni, i minori hanno usato un coltello durante l’attacco, provocando ferite ai due ragazzi. L’episodio si è verificato nel centro della città e le forze dell’ordine hanno immediatamente intervenuto.

A Milano in carcere quattro minori. Con freddezza e violenza avevano aggredito e accoltellato due giovani della Valtellina. L'aggressione è avvenuta lo scorso 1 febbraio in via Salasco a Milano, vittime due ventenni di Chiavenna (Sondrio). Si sono accaniti con calci e pugni sulla vittima quando era già a terra. Per una battuta giudicata offensiva, quattro minorenni hanno aggredito un ventenne accoltellando poi con ferocia l'amico che era intervenuto per difenderlo a Milano. Il giovane ferito, un 24enne.