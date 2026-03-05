Venezia motoscafi della guardia di finanza speronati Usif | Violenza inaccettabile

Nella notte a Venezia, durante un'operazione di polizia in mare, un natante impegnato in attività di bracconaggio ha cercato di scappare speronando ripetutamente le unità della Guardia di Finanza. Gli uomini in divisa hanno risposto agli attacchi, e l’incidente ha causato momenti di alta tensione nella laguna. L’Usif ha commentato l’episodio definendolo un atto di violenza inaccettabile.

Notte ad altissima tensione nella laguna. Durante un'operazione di polizia a mare, un natante impiegato per attività di bracconaggio ha tentato la fuga speronando ripetutamente le unità navali della Guardia di Finanza di Venezia. Una manovra estremamente pericolosa che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Solo la professionalità, il sangue freddo e la perizia degli equipaggi hanno evitato un epilogo drammatico, garantendo la sicurezza del personale operante e il controllo della situazione. L'Unione Sindacale Italiana Finanzieri – Segreteria Regionale Veneto esprime pieno sostegno e plauso ai militari coinvolti. Il Segretario Regionale Veneto, Matteo Medici, interviene con fermezza: «Siamo di fronte all'ennesimo episodio di violenza contro uomini e donne in uniforme.

