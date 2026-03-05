Martedì sera alle 19, un'auto rubata è stata avvistata a Iseo, in provincia di Brescia, e, alla vista di un posto di blocco, il conducente ha deciso di scappare a tutta velocità. Durante l'inseguimento, l'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro alcune vetture ferme al passaggio a livello. L'incidente ha provocato feriti tra i coinvolti.

Iseo (Brescia), 5 marzo 2026 – Martedì sera, attorno alle 19, la tranquillità della Franciacorta e del Sebino è stata interrotta da un inseguimento degenerato in un incidente stradale con feriti. Un uomo, identificato come B.E., trentenne di Chiari, è stato arrestato dopo essere scappato di fronte alla polizia locale di Rovato. La corsa spericolata alla vista del posto di blocco Secondo le prime informazioni raccolte, B.E. è stato sorpreso mentre guidava un veicolo rubato. Alla vista di un posto di blocco allestito dagli agenti coordinati dal comandante Silvia Contrini, ha preso la decisione di fuggire, iniziando così una corsa spericolata per le strade della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vede posto di blocco e scappa a tutta velocità sull’auto (rubata): si schianta sulle vetture ferme al passaggio a livello

Treno con 300 persone si schianta contro un'auto al passaggio a livello ad AbbiategrassoUno scontro tra una vettura e un treno della linea Mortara-Rogoredo è avvenuto nel pomeriggio di domenica 22 febbraio intorno alle 17, all'ingresso...

Scappa al posto di blocco, fermato dopo inseguimento: auto piena di droga, in manette 32enneSerata movimentata nel centro di Cellole, dove un inseguimento tra le strade cittadine si è concluso con l’arresto di un 32enne del posto, già noto...

FERMATI CON L'AUTO RUBATA, AGGREDISCONO I CARABINIERI, ARRESTATI DUE MAROCCHINI | 21/01/2026

Contenuti e approfondimenti su Vede posto.

Temi più discussi: Roma, auto fugge dal posto di blocco e fa un frontale: uccisa una famiglia di tre persone. Arrestato il conducente; Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina; A bordo di una Panda una 22enne ha travolto una carabiniera a un posto di blocco: Avevo il vetro appannato; Carabiniera travolta da un'auto al posto di blocco, la ragazza al volante: Non l'ho vista, avevo il vetro appannato.

Roma, avevo il vetro appannato. Carabiniera investita ad un posto di bloccoUna carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di ieri mentre era impegnata in un posto di controllo in ... iltempo.it

Carabiniera travolta da un'auto al posto di blocco, la ragazza al volante: Non l'ho vista, avevo il vetro appannatoL'incidente è avvenuto a Campo di Mare, frazione di Cerveteri, in provincia di Roma. La militare, sbalzata sull'asfalto per diversi metri, è stata soccorsa e trasportata al Policlinico Gemelli: le sue ... today.it

La Top 10 di Rai Play vede ai primi posti #Sanremo2026 e la nuova stagione di #MareFuori che in pochissime ore ha già raggiunto la vetta delle serie tv più viste. Sul podio anche #Ulisse speciale #Versailles 4° posto per #Cuori3, sebbene sia terminata 3 sett x.com

Dove si vede quanto pagano lo scambio sul posto al kw Da quello che ho capito è una cifra che può variare da mese a mese... - facebook.com facebook