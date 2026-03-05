In Polonia, il Trentino Itas ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro Varsavia, segnando un passo importante nei Play Off 2026 della CEV Champions League. Mendez ha lodato la prestazione della squadra, evidenziando la determinazione mostrata in campo. La sfida si è conclusa con il successo degli italiani, che ora si preparano alla fase successiva della competizione.

Una vittoria esterna significativa apre il cammino dei Play Off 2026 della CEV Champions League per Trentino Itas: in Polonia i Campioni d’Italia hanno conquistato l’andata degli ottavi di finale imponendosi per 3-2 sul PGE Projekt Warszawa. Il successo, maturato in una serata dall’elevato tasso di intensità, mette la squadra nella posizione di gestire al meglio il calendario particolarmente affollato delle prossime settimane e di continuare il percorso verso le fasi finali. La sfida ha offerto fasi di grande equilibrio e un finale punto a punto, con opportunità per entrambe le forze in campo. Trentino Itas ha mostrato resilienza, mantenendo alta la concentrazione anche quando si sono verificati momenti di flessione, e ha trovato le risposte decisive nelle fasi clou del confronto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Varsavia-Trento 2-3: Mendez esalta la vittoria e la tenacia in campo

Verso la finale Varsavia-Trento: Mendez si prepara a un ostacolo duroscattano gli ottavi di finale della stagione 2026 della cev champions league, con la Final Four prevista il 16 e 17 maggio all’Inalpi Arena di torino.

LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 2-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Mendez prova a chiudere un faticoso match, 5-76-10 Ricezione di Ramon e colpo di seconda intenzione spalle alla rete di Sbertoli! 6-9 L’attacco di Weber si infila tra le mani di Torwie e il...

Approfondimenti e contenuti su Varsavia Trento 2 3 Mendez esalta la....

Temi più discussi: Champions, colpo al quinto set di Trento a Varsavia: super Faure. Quarti più vicini; Volley, Varsavia-Trento 2-3: il tiebreak sorride all'Itas ma al ritorno servirà una grande partita; LIVE PGE Projekt Varsavia-Trento 2-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: la squadra di Mendez vince l’andata dei play off contro i forti polacchi; Playoff Champions: Varsavia-Trento 2-3. L’Itas si prende un piccolo vantaggio in vista del ritorno.

Champions League, Trento vince l'andata degli ottavi contro VarsaviaCominciano con una vittoria faticosamente conquistata al quinto set contro PGE Projekt Warszawa gli ottavi di finale della Champions League per la Trentino Volley. rainews.it

Champions League: Trento si prende a Varsavia l'andata dei PlayoffLavia e compagni si impongono 2-3 (11-25, 25-17, 25-27, 25-19, 9-15) sul PGE Projekt compiendo un passo importante verso la qualificazione ai quarti. Theo Faure mattattore con 22 punti che gli valgon ... corrieredellosport.it

Pallavolo Champions M - Trento espugna Varsavia, Sbertoli e compagni ad un passo dai quarti x.com

Quindi stasera in campo Trento, Piacenza e Milano. Per provare una tripletta italiana di Coppe che non vediamo da tempo quasi immemorabile. E siccome possiamo immaginala, parliamone Trento in Champions è col Project Varsavia negli ottavi di Champio - facebook.com facebook