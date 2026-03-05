Variante Palizzi | 108 milioni per la Statale 106 apertura 2027

Un sopralluogo tecnico ha confermato che sono stati stanziati 108 milioni di euro per un intervento sulla Statale 106, nel tratto della variante di Palizzi. I lavori sono previsti con apertura nel 2027 e riguardano un intervento infrastrutturale sulla strada. La spesa comprende i costi necessari per realizzare i lavori nel tratto interessato.

Un sopralluogo tecnico ha confermato l'attivazione di un intervento infrastrutturale da 108 milioni di euro sulla Statale 106, specificamente nel tratto della variante di Palizzi. Il sottosegretario Morelli, insieme ai vertici di Ansfisa e Anas, ha verificato sul campo lo stato dei lavori che interessano la provincia di Reggio Calabria. L'opera si estende per 3,5 chilometri lungo la Jonica e mira a completare un asse viario strategico per il Mezzogiorno. La chiusura del cantiere è prevista per il 2027, mentre altre opere correlate come il Terzo Megalotto stanno raggiungendo livelli di avanzamento dell'80% con aperture parziali già programmate per aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Statale 106 e variante di Palizzi, sopralluogo di Morelli con Ansfisa e Anas: intervento da 108 milioni

