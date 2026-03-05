Un ex difensore, attualmente ambasciatore del club e membro del board di sviluppo, ha commentato il percorso dalla Serie D alla zona europea, sottolineando come a Como tutto possa succedere. Ha riferito di seguire le partite nei pub, evidenziando l’interesse e la passione che circondano il calcio in città. La sua osservazione si concentra sulla visione della società, che ha colpito durante la sua esperienza nel club.

Una vita che svolta così, all’improvviso. Uno che a testa alta ha giocato e vinto un Mondiale e cinque Champions, prostrato dopo ventitré minuti di un banalissimo trentaduesimo agostano di Coppa Italia. Raphaël Varane si racconta per la prima volta all’Italia. “Facciamo ordine prima. Sono venuto a Como per fare il calciatore. Poi il destino mi ha portato a diventare ambassador del club e membro del board di sviluppo insieme a Osian Roberts. Ho deciso di fare questa intervista dopo un anno e mezzo dal mio arrivo, che è poi purtroppo coinciso con la fine della mia carriera di calciatore. Un passaggio un po’ delicato, difficile, nel capire quale potesse essere il mio ruolo nel club e trovare anche un po' il bilanciamento tra la mia vecchia vita e quella nuova. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Varane: "Dalla D alla zona Europa, perché a Como tutto è possibile. E io guardo le gare nei pub"

Como al profumo d’Europa: ribalta il Lecce e resta tra le big, ad un passo dalla Zona ChampionsIl Lecce spaventa il Sinigallia ma non il Como: la squadra di Cesc Fabregas vince 3-1 in rimonta grazie ai gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf.

Marina Di Guardo: «Racconto la violenza psicologica perché è sottile e invisibile, e l’ho vissuta anch’io. Le mie figlie sono il mio supremo valore: se soffrono loro, soffro anch’io»«Piena di soddisfazione: credo che quello di diventare scrittrice fosse uno dei sogni più grandi che avevo.

Altri aggiornamenti su Varane Dalla D alla zona Europa perché....

Discussioni sull' argomento Varane si racconta: Al Como tutto è possibile. Vi svelo cosa faccio qui...; Adesso è il Como la mia bolla | Raphaël Varane x Cronache; Varane: Io dirigente al Como perché qui tutto è possibile. Vivo in hotel e guardo le partite al pub con i tifosi. Nico Paz? Dipende tutto dal Real; Como-Inter: Chivu a caccia della doppietta, ma Fabregas può fare l'impresa.

Il progetto del Como è sempre più ambizioso. Una conferma che ci è stata data da Raphael Varane, oggi ambassador del club. Durante un incontro con la stampa, l'ex stella del calcio mondiale ha dato la sua visione su presente e futuro della squadra larian - facebook.com facebook

ESCL: #VARANE A CRONACHE, «Se abbiamo paura di perdere #Nico Paz e #Fàbregas a fine stagione Vi dico una cosa… Innanzitutto a Nico dico che deve scegliere la soluzione che lo rende felice, deve stare dov’è contento. Ha l’opportunità di rendere x.com