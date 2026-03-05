Vallisa Bari i concerti del lunedì

Da baritoday.it 5 mar 2026

Lunedì 9 marzo alle 20, l’Accademia dei Cameristi presenta un concerto a Vallisa Bari, con interpreti di diversa generazione. Il programma vede protagonisti musicisti che portano sul palco stili e approcci differenti, offrendo al pubblico un’esperienza musicale varia e ricca di sfumature. L’evento si svolge in una sala storica della città, attirando appassionati di musica classica e cameristica.

Diversi per generazione, gli interpreti del prossimo concerto dell’Accademia dei Cameristi, lunedì 9 marzo alle 20.30 nella Vallisa di Bari (con replica martedì alle 20 nel teatro Sociale di Fasano, info www.accademiadeicameristi.com, tel. 338.7116300), condividono prestigio interpretativo e una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

I concerti del lunedìTra le più affermate violiste della scena internazionale, già prima viola dei Berliner Philharmonikere a lungo collaboratrice di Claudio Abbado,...

