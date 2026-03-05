A Vallefoglia, nel corso dei playoff, la squadra ospite di Numia Milano ha dominato il match fin dai primi minuti, portando a casa una vittoria che ha messo in evidenza la loro superiorità sul campo. La partita si è svolta alla Vitrifrigo Arena, con allenatori e giocatori delle due squadre che hanno analizzato la sconfitta e la prestazione complessiva.

Una sfidante di grande livello ha animato la Vitrifrigo Arena, dove Numia Milano ha preso il controllo della partita sin dalle battute iniziali, affrontando le avances di un pubblico molto caloroso che ha accompagnato ogni punto. L’evento ha visto una cornice di 2733 presenti, un numero significativo per una partita dell’infrasettimana, che ha amplificato la pressione e l’energia sul taraflex. Milano ha imposto ritmo e compattezza difensiva, respingendo i reiterati tentativi di rimonta delle avversarie e mantenendo una gestione efficace degli scambi. Nel terzo set, quello più equilibrato, Akimova ha offerto i punti decisivi, consolidando l’apporto complessivo della squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Vallefoglia travolta Milano nei playoff: Bosio soddisfatta, Pistola analizza la sconfitta

Argomenti discussi: Playoff Serie A1 Volley Femminile: Conegliano, Novara, Scandicci e Milano vincono Gara 1 dei Quarti.

