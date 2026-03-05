Valle Telesina | 7.300 euro per la ricerca contro le malattie rare

Nella Valle Telesina, tra Faicchio e San Salvatore Telesino, si è svolta una giornata dedicata alla solidarietà e alla ricerca scientifica, durante la quale sono stati raccolti 7.300 euro destinati a studi sulle malattie rare. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni locali. La somma raccolta sarà utilizzata per supportare progetti di ricerca specifici in questo settore.

Nella Valle Telesina, tra Faicchio e San Salvatore Telesino, si è svolta una giornata dedicata alla solidarietà e alla ricerca scientifica che ha portato al raggiungimento di 7.300 euro. L'iniziativa, promossa dal Coordinamento Telethon delle Province di Avellino e Benevento, ha il coinvolgimento attivo del volontario Paolo Malatesta e di numerose realtà locali. La raccolta fondi, conclusasi nel 2025, rappresenta un esempio concreto di come la comunità possa unirsi per sostenere la lotta contro le malattie genetiche rare. L'evento si è articolato in due tappe principali: la prima presso la Comunità Emmanuel di Faicchio, accolta da suor Raffaela Letizia, e la seconda al Centro Sociale Polivalente L'Età d'Oro della Vita a San Salvatore Telesino.