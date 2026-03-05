Valerio Daniele e Redi Hasa con Giorgia Salicandro rock e grunge

Sabato 7 marzo 2026 si terrà un concerto presso il Laboratorio Urbano Giovanile di Corigliano D’Otranto, in via Mazzini 44. Valerio Daniele e Redi Hasa si esibiranno con Giorgia Salicandro in uno spettacolo di musica rock e grunge. L’ingresso costa 7 euro e include una tessera associativa. L’apertura sarà alle 19:30, mentre il concerto inizierà alle 20:30. La prenotazione è consigliata poiché i posti sono limitati.

Sabato 7 marzo 2026Presso Laboratorio Urbano Giovanile Via Mazzini 44 - Corigliano D’Otranto (LE)Prenotazione consigliata – posti limitatiApertura ore 19:30 - Inizio live ore 20:30 Contributo soci: 7 euro (inclusa eventuale tessera associativa)Per informazioni e prenotazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Gli “Interno 23“ intrecciano sonorità rock, punk e grungeAppuntamento con la musica e con la condivisione di uno spazio che da sempre intreccia i gusti di un pubblico trasversale. Pino Daniele riscoperto: libro inedito e concerto al Museo del Rock riaccendono l’interesse sul cantautore.Il Museo del Rock di Catanzaro ha vissuto una serata di grande affluenza ieri, 8 febbraio 2026, per un evento intitolato “Non solo blues”, che ha... Contenuti e approfondimenti su Valerio Daniele. Argomenti discussi: Corigliano d'Otranto | Valerio Daniele, Redi Hasa, Giorgia Salicandro; Ti racconto un album ospita Emanuele Licci e il suo personale racconto di Buena Vista Social Club. Valerio Daniele e Redi Hasa con Giorgia Salicandro rock e grungeSabato 7 marzo un appuntamento fuori formato per Racconti d’autore…ti racconto un album! la rassegna de Lu Mbroia al Laboratorio Urbano Giovanile di Corigliano d'Otranto (Lecce). Una serata che at ... lecceprima.it