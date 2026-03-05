Valeria Marini in lacrime per la battuta di Nino Frassica | L’ho trovato offensivo

Durante il Festival di Sanremo 2026, Nino Frassica ha pronunciato una battuta su Valeria Marini che non è stata ben accolta dall’interessata. La showgirl si è mostrata visibilmente emozionata e in lacrime, chiedendo pubblicamente scuse per le parole ritenute offensive. La scena si è svolta durante la trasmissione “La volta buona”, dove Valeria Marini ha commentato l’accaduto.

La battuta di Nino Frassica non è piaciuta a Valeria Marini, la showgirl aspetta le scuse pubbliche. Ieri a La volta buona Valeria Marini ha commentato la battuta che Nino Frassica ha fatto su di lei al Festival di Sanremo 2026. Il comico e attore sul palco dell’Ariston ha detto che si era fatta un’operazione alle labbra, l’ha poi imitata parlando in modo incomprensibile a causa del gonfiore alle labbra. Valeria Marini a La volta buona (Screen Raiplay) L’ironia del comico non è affatto piaciuta alla famosa showgirl, commentando la vicenda non è infatti riuscita a trattenere le lacrime. A Caterina Balivo ha detto: “Non è piaciuto a nessuno e ci sono rimasta malissimo perché l’ho trovato offensivo molto, ci ho pianto perché mi ha fatto rabbia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Valeria Marini in lacrime in tv: «La battuta di Nino Frassica a Sanremo è stata offensiva»Momenti di forte emozione in studio durante la trasmissione televisiva La volta buona.

“Nino Frassica ha fatto una battuta molto offensiva su di me a Sanremo”: Valeria Marini scoppia in lacrimeA "La Volta Buona" Valeria Marini ha spiegato di essersi sentita offesa dalla battuta fatta su di lei da Frassica nel corso della finale del Festival...

Valeria Marini in lacrime dopo le battute di Nino Frassica: «È stato terribilmente offensivo»

Aggiornamenti e notizie su Valeria Marini.

Temi più discussi: Valerina Marini in lacrime a La volta buona contro Nino Frassica, poi lascia lo studio: cosa è successo; Sanremo, Valeria Marini (in lacrime) attacca Nino Frassica: Con me è stato sgradevole, ora saluto e me ne vado; Nino Frassica ha fatto una battuta molto offensiva su di me a Sanremo: Valeria Marini scoppia in lacrime; Valeria Marini in lacrime sull'imitazione di Frassica a Sanremo: Aspetto le scuse, e lascia lo studio.

Sanremo, Valeria Marini (in lacrime) attacca Nino Frassica: Con me è stato sgradevole, ora saluto e me ne vadoLa showgirl ha raccontato di non avere digerito la battuta del comico sulle sue labbra al Festival di Sanremo di Carlo Conti: cosa ha detto a La Volta Buona ... libero.it

Nino Frassica ha fatto una battuta molto offensiva su di me a Sanremo: Valeria Marini scoppia in lacrimeA La Volta Buona Valeria Marini ha spiegato di essersi sentita offesa dalla battuta fatta su di lei da Frassica nel corso della finale del Festival ... ilfattoquotidiano.it

Valeria Marini infuriata «A Sanremo Nino Frassica è stato terribilmente offensivo. Non sono un pezzo di carne» - facebook.com facebook

«È stato terribilmente offensivo». #valeria marini in lacrime dopo le battute di #nino frassica a Sanremo x.com