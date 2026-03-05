Valditara presenta le regole per un esame che per la prima volta valuta a 360 gradi la persona dello studente e il suo percorso Novità sull’IA in classe

Il ministro dell’istruzione ha annunciato le nuove linee guida per l’esame di maturità, che quest’anno valuteranno in modo più completo le competenze degli studenti e il loro percorso di studi. Tra le novità, ci sono modifiche alle prove e l’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale per migliorare l’apprendimento. La riforma elimina alcuni collegamenti obbligatori tra materie e mira a innovare il metodo di valutazione.