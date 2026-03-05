Vai su Google per verificare una fake e rischi di uscirne con una fake certificata

Navigando su Google per verificare una notizia falsa, si rischia di trovare informazioni altrettanto false e certificate. Questo avviene con l’AI Overview di Google, uno strumento pensato per utenti, giornalisti e chiunque si affidi ai motori di ricerca per informarsi o fare verifiche sui fatti. La confusione può nascere facilmente in un contesto in cui le fonti digitali sono molteplici e non sempre affidabili.

Ahi, Ahi, AI Overview di Google, per utenti, giornalisti e chiunque la usi per “informarsi” o peggio fare fact-ckecking. Una nuova analisi, questa volta condotta da NewsGuard, società che monitora la diffusione della disinformazione online, ha messo sotto osservazione il modo in cui Google interpreta immagini e video virali legati all’escalation tra Iran e Israele. Il test parte da un esperimento abbastanza semplice: i ricercatori hanno selezionato una serie di immagini e filmati diventati virali online durante le ore più intense del conflitto, molti dei quali già identificati come contenuti falsi o decontestualizzati, e hanno verificato cosa succede quando questi materiali vengono controllati attraverso gli strumenti di ricerca dell’AI di Google. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vai su Google per verificare una fake e rischi di uscirne con una fake certificata Zelensky: "Attacco a residenza di Putin? Fake news, Usa possono verificare"Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le notizie relative all'attacco a una delle residenze di Vladimir Putin sono fake news... Leggi anche: Marotta a Sky: «La notizia su Simeone una fake news, con Chivu abbiamo avuto fortuna e lui sta dimostrando di essere da Inter! Se non dovessimo passare…» Tutto quello che riguarda Vai su Google per verificare una fake e.... Discussioni sull' argomento Il Politecnico tra le eccellenze italiane scelte da Google per guidare la ricerca in IA; Ripercussioni sociali vol. 10; Apple potrebbe appoggiarsi ai server di Google per far girare la nuova Siri; Nexi e Google Cloud alleate per l’agentic commerce in Europa. Juventus, lo sfottò è su Google Maps: scrivendo «Vai a cag...» compare lo Juventus StadiumIncredibile ma vero. Da qualche ora, se si prova a digitare su Google Maps la frase «Vai a cagare», compare lo Juventus Stadium di Torino. Probabilmente è frutto di qualche hacker buontempone, ... ilmessaggero.it Oggi 4 marzo uova per due persone e vaie un chilo di pane finito - facebook.com facebook «Quo vadis, humanitas — Dove vai, umanità» Il titolo del nuovo documento della Commissione Teologica Internazionale (CTI) — approvato da Leone XIV lo scorso 9 febbraio e pubblicato oggi, 4 marzo — ne racchiude pienamente le ragioni di fondo e lo sc x.com