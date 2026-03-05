Uso sessista dell' immagine delle donne | torna la polemica sui cartelloni del night club sulla via Emilia

Dopo due anni, un blogger ha riproposto la denuncia sull'uso di immagini femminili nei cartelloni pubblicitari di un night club sulla via Emilia, nella zona di Panighina di Bertinoro. La polemica riguarda l’impiego di rappresentazioni che, secondo alcuni, risultano sessiste e offensive. La questione era già stata sollevata in passato e ora torna al centro dell’attenzione pubblica.

Il blogger Davide Fabbri torna a denunciare l'uso di immagini femminili nei cartelloni pubblicitari di un night club nella zona di Panighina di Bertinoro A distanza di due anni dalle prime proteste, il blogger Davide Fabbri torna a denunciare l'uso di immagini femminili nei cartelloni pubblicitari di un night club nella zona di Panighina di Bertinoro. Lo fa alla vigilia delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale dei diritti delle donne dell'8 marzo, rilanciando una battaglia che aveva già acceso il dibattito pubblico nel 2023. All'epoca la polemica era nata attorno ai manifesti pubblicitari collocati lungo la via Emilia su camion vela per promuovere il locale notturno della zona.