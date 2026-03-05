Usa attacco all’Iran via terra con il supporto dei curdi | cosa c’è di vero il retroscena
L’amministrazione Donald Trump valuta ancora un intervento terrestre in Iran e sta intensificando i contatti con gruppi di opposizione all’interno della Repubblica islamica. Nel frattempo, si parla di un possibile supporto dei curdi per un attacco via terra, anche se non ci sono conferme ufficiali su questa ipotesi. La situazione rimane in evoluzione e senza annunci ufficiali sulle mosse future.
L’opzione di un intervento terrestre in Iran resta sul tavolo dell’amministrazione Donald Trump, mentre Washington intensifica i contatti con gruppi di opposizione interni alla Repubblica islamica. Secondo quanto riferiscono diversi media statunitensi e internazionali, gli Stati Uniti starebbero esplorando la possibilità di sostenere milizie curde ostili al regime di Teheran, nel tentativo di aprire un fronte interno che possa destabilizzare il governo iraniano.Le informazioni emergono da ricostruzioni pubblicate da Washington Post, New York Times e Guardian, che citano fonti curde, funzionari iracheni e ambienti dell’amministrazione americana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
