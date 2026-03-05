Usa attacco all’Iran via terra con il supporto dei curdi | cosa c’è di vero il retroscena

L’amministrazione Donald Trump valuta ancora un intervento terrestre in Iran e sta intensificando i contatti con gruppi di opposizione all’interno della Repubblica islamica. Nel frattempo, si parla di un possibile supporto dei curdi per un attacco via terra, anche se non ci sono conferme ufficiali su questa ipotesi. La situazione rimane in evoluzione e senza annunci ufficiali sulle mosse future.