Urs Althaus, attore, modello e ex calciatore, ha condiviso alcuni dettagli della sua vita in occasione dei suoi 70 anni. Ha raccontato di aver desiderato diventare Pelé, ma di essere finito a vivere un’esperienza simile a quella di Aristoteles. Ha anche rivelato di aver scoperto la cocaina durante un soggiorno a casa di Andy Warhol, e ha scherzato sull’allenatore nel pallone, definendolo un dono divino.

Per molti resterà sempre Aristoteles, il bomber brasiliano della Longobarda che nel film cult L’allenatore nel pallone faceva sognare Oronzo Canà. In realtà Urs Althaus è svizzero, nato a Herrliberg nel Canton Zurigo, e la sua vita è stata molto più movimentata di quella del personaggio che lo ha reso celebre. Modello, attore, ex calciatore mancato tra successi e momenti difficili. Oggi ha 70 anni ma in un’intervista al Corriere della Sera si racconta a partire dai sogni del passato che da ragazzino avevano la forma di un pallone: "Volevo diventare il Pelé della Svizzera". A 17 anni gioca nelle giovanili del Basilea e l’anno dopo nello Zurigo in massima serie, ma una lussazione alla spalla cambia tutto: tre operazioni e il sogno si spegne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Urs Althaus: "Volevo essere Pelé, sono stato Aristoteles. Poi a casa di Andy Warhol scoprii la cocaina..."

“Sono diventato prigioniero della cocaina e del crack, sono stato un’anima persa allo sbando. A Central Park pensai a mamma e cominciai a piangere”. Le rivelazioni di Aristoteles de “L’allenatore nel pallone”Urs Althaus, l'attore che interpretò Aristoteles ne L'allenatore nel pallone, racconta in un'intervista al Corriere della Sera la sua lotta contro la...

Leggi anche: Un’opera di Andy Warhol inaugura la biblioteca

Una selezione di notizie su Urs Althaus.

Argomenti discussi: Urs Althaus: Io, l'Aristoteles della Longobarda, giocai davvero nella Serie A svizzera. Armani mi disse: chiamami Giorgio. Chiesi a Pavarotti di non cantare.

Dalla massima serie svizzera al ruolo di Aristoteles, Urs Althaus: Sono diventato un calciatore famoso con l’Allenatore nel PalloneUrs Althaus, il mitico Aristoteles nell’Allenatore nel pallone, al ‘Corriere della Sera’ racconta: Volevo essere il Pelé svizzero, il film un regalo di Dio ... goal.com

Aristoteles compie 70 anni. Urs Althaus: Sono diventato calciatore grazie a Lino BanfiIl nome di Urs Althaus per le generazioni nate dopo il 2000 non dirà nulla. Quello di Aristoteles forse qualcosa in più. Per i Millennials,. tuttomercatoweb.com