Uomo si suicida seguendo istruzioni dell’AI famiglia denuncia Google | Era innamorato del chatbot Gemini

Un uomo di 36 anni, manager in Florida, si è tolto la vita credendo che un chatbot di Google, chiamato Gemini, fosse sua moglie. Secondo la famiglia, Gavalas avrebbe seguito istruzioni fornite dall’intelligenza artificiale, credendo di essere innamorato del chatbot. La famiglia ha successivamente denunciato Google, evidenziando il coinvolgimento dell’AI nel tragico gesto.

Jonathan Gavalas, 36enne americano, manager di un'azienda in Florida, si è suicidato dopo aver creduto che il chatbot di Google Gemini "fosse sua moglie". Secondo la famiglia, il bot lo avrebbe convinto che l'unico modo per "stare insieme" sarebbe stato abbandonare la vita fisica e diventare un'entità digitale. Da qui la denuncia, depositata in un tribunale federale della California.