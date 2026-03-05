Uno studente porta in classe un martello | arrivano i carabinieri

Uno studente di circa 16 anni ha portato un martello in classe all'Iis Cesaris di Casalpusterlengo. L'episodio è avvenuto nelle ultime ore, portando alla chiamata dei carabinieri. La scuola, che comprende un istituto tecnico e un liceo scientifico con opzione di Scienze applicate, ha gestito la situazione senza ulteriori sviluppi immediati.

L'episodio al Cesaris di Casalpusterlengo (Lodi). Il giovane fermato dai militari Uno studente di circa 16 anni, nelle scorse ore, è entrato in classe con un martello. Il fatto è avvenuto all'Iis Cesaris di Casalpusterlengo (Lodi), un istituto tecnico che ha, all'interno, anche un percorso di liceo scientifico con l'opzione di Scienze applicate. L'allarme è stato lanciato da alcuni ragazzi che hanno visto il giovane armeggiare con lo strumento, “molto arrugginito” hanno riferito alcuni. Subito sono stati avvertiti gli insegnanti e la dirigente scolastica ha riferito alle forze dell'ordine. Immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fatto uscire i compagni dello studente dall'aula e hanno perquisito giubbotti e zaini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ragazzino porta in classe un martello: arrivano i carabinieriUno studente di circa 16 anni, nelle scorse ore, è entrato in classe con un martello.

Primavalle, porta una pistola a salve a scuola e minaccia un compagno di classe: arrivano i carabinieriUno studente minorenne del liceo Gassman di Roma è entrato a scuola con una pistola a salve senza tappo rosso.

Approfondimenti e contenuti su studente porta.

Temi più discussi: Studente porta uno storditore elettrico a scuola a Imola: segnalazione di un docente e intervento dei Carabinieri; Studente porta un taser a scuola nel Bolognese: intervengono i carabinieri; La scuola è uguale per tutti. Anche al Sud; San Francesco 2026 viaggia per Pisa: un autobus che porta in città un messaggio di pace e fraternità.

Casale: studente porta in classe un martelloARRIVANO I CARABINIERI In precedenza il caso di una ragazza minacciata da un compagno che aveva un taglierino ... ilcittadino.it

Ragazzino porta in classe un martello: arrivano i carabinieriUno studente di circa 16 anni, nelle scorse ore, è entrato in classe con un martello. L'allarme è stato lanciato da alcuni compagni che l'hanno visto armeggiare con lo strumento, molto arruggito ... milanotoday.it

Studente Felice . . Studiare è dramma per tuo figlio/a Lo vedi disorganizzato e porta a casa troppi voti scarsi Gli manca l'autonomia e sembra non riuscire proprio ad assorbire i concetti Sai che potrebbe non essere colpa sua (Né tua, né dei professori - facebook.com facebook