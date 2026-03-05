Unife organizza incontri su diritti scienza e lavoro | gli eventi per l’8 marzo

In occasione dell’8 marzo, l’Università di Ferrara ha programmato una serie di eventi dedicati ai diritti delle donne, alla scienza e al lavoro. Questi incontri coinvolgono docenti, ricercatori e professionisti che si confronteranno su temi legati alla condizione femminile e alla valorizzazione del ruolo delle donne nella società. Le iniziative si svolgeranno presso varie strutture dell’ateneo e sono aperte a studenti e pubblico.

'Voci di donne per l'8 marzo'. Venerdì 6 alle 15 nella Sala Imbarcadero 2 del Castello Estense, professioniste con background diversi raccontano la propria esperienza: le scelte compiute, i percorsi di formazione, le difficoltà incontrate e i traguardi raggiunti. Attraverso storie personali e testimonianze dirette, l'incontro offre uno spazio di dialogo aperto per riflettere sulla condizione delle donne nel lavoro ieri e oggi, sulle trasformazioni dei contesti professionali e sulle prospettive future. Convegno 'Tina Anselmi. La donna delle riforme sociali'. Venerdì 6 dalle 14 alle 18 in Aula magna Luigi Costato, a Palazzo Angeli (corso del Popolo 149, Rovigo).