una sfilata della stilista sara behbud per raccontare le donne vittime degli ayatollah

Tre donne che spiegano cosa significa vivere in Iran, un evento della fashion week per presentare la collezione “Donna, Vita, Libertà” e una guerra in corso. Sembra la trama di un film distopico e invece è quanto è accaduto sabato scorso alla Fondazione Sozzani di Milano, dove la stilista Sara Behbud ha presentato i suoi nuovi abiti confezionati all’interno del Centro Donna Milano insieme alle vittime di violenza. Lo ha fatto in un’atmosfera surreale perché le luci della passerella e l’immobilità delle modelle che indossavano gli abiti ricamati con fiori ispirati a quelli dei tappeti persiani stridevano con le immagini appese alle pareti, di donne uccise dal regime iraniano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

