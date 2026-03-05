Una raccolta speciale dedicata a Dylan Dog e il suo aiutante uscito fuori dai Looney Toones

Sergio Bonelli sta per pubblicare una nuova raccolta dedicata a Dylan Dog, concentrandosi sulle sue avventure con un animaletto molto “peloso”. La serie, ormai nota, si arricchisce di questa uscita speciale che mette in evidenza il rapporto tra il detective dell’incubo e il suo fedele compagno. La pubblicazione sarà disponibile prossimamente e si rivolge ai fan del personaggio e alle nuove generazioni di lettori.

Sergio Bonelli sta per ripubblicare una raccolta dedicata a Dylan Dog, in particolare alle sue avventure accanto a un animaletto molto "peloso". DYLAN DOG. I CONIGLI ROSA UCCIDONO, disponibile a partire dal 13 marzo, è un volume di 400 pagine contenente gli episodi in cui l'Indagatore dell'Incubo è alle prese con il suo speciale "amico" peloso. Dylan Dog -©Sergio Bonelli Editore Dopotutto cosa c'è di più dolce e rassicurante di un cartone animato popolato da teneri coniglietti rosa? A quanto pare, molto poco. almeno finché l'orrore non decide di indossare proprio quella maschera. In questa avventura l'Indagatore dell'Incubo si trova alle.