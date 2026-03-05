Una palermitana in testa alla classifica | colpaccio Athletic vince il recupero di Enna e vola al comando

L’Athletic Club Palermo si è posizionata al primo posto nel girone I di Serie D dopo aver vinto 2-1 in casa dell’Enna nel recupero della 24a giornata. La squadra di Emanuele Ferraro ha conquistato la vetta della classifica, portandosi davanti alle altre contendenti. La partita si è svolta in occasione di un turno rinviato, consolidando così la posizione in classifica della formazione palermitana.

Al Gaeta i ragazzi di Ferraro si impongono per 2-1. Nel primo tempo vanno a segno Torres e poi Maurino dal dischetto. Sofferenza nella ripresa: ospiti a segno con Pozzi, ma la nuova capolista tiene e fa festa. A 8 giornate dalla fine può sognare la C L’Athletic Club Palermo è la nuova capolista del girone I di Serie D. La formazione nerorosa di Emanuele Ferraro balza al comando in classifica grazie al 2-1 in casa dell’Enna, nel recupero della 24a giornata di campionato. Una grande prova di squadra allo stadio Generale Gaeta da parte dell’Athletic che ha indirizzato la partita nel primo tempo, con le reti di Torres e Maurino. Nella prima mezz’ora la partita si gioca su ritmi bassi: gioco spezzettato e poche occasioni per entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Serie D, fissata la data del recupero: Enna-Athletic Palermo il 7 marzoIl match, inizialmente in programma domenica scorsa al Generale Gaeta, era stato rinviato a causa dell’impraticabilità del campo Il dipartimento... Leggi anche: Il Milan cala il tris al Verona e vola in testa alla classifica Aggiornamenti e notizie su Una palermitana in testa alla.... Discussioni sull' argomento Athletic Club Palermo, blitz esterno contro il Sambiase: decide un rigore di Maurino al 91?; Athletic Palermo, sfida ad alta quota col Sambiase: Continuiamo a coltivare il nostro sogno; Torneo di Viareggio, c'è anche l'Athletic Palermo: il calendario dei nerorosa; Palermo-Mantova 2-1, le pagelle: Pohjanpalo non si ferma più, per Blin una follia ingiustificabile. Athletic Club Palermo, blitz esterno contro il Sambiase: decide un rigore di Maurino al 91?Tre punti importanti per la formazione palermitana, brava a risolvere una sfida contro un ottimo avversario che ha retto bene il campo. I nerorosa salgono a quota 48 punti, a due lunghezze dalla coppi ... today.it Cambio tecnico a due giorni dal recupero con l'Athletic Palermo - facebook.com facebook