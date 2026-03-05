Una grande reazione dell’Atalanta ma quel grave errore dopo il pareggio…

L’incontro di andata della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si è concluso con un pareggio 2-2 a Roma. L’Atalanta ha mostrato una forte reazione sul campo, ma un grave errore ha compromesso il risultato, arrivando subito dopo il pareggio. La partita ha visto entrambe le squadre segnare due volte, lasciando aperte molte possibilità in vista del ritorno.