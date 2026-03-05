Una grande reazione dell’Atalanta ma quel grave errore dopo il pareggio…
L’incontro di andata della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si è concluso con un pareggio 2-2 a Roma. L’Atalanta ha mostrato una forte reazione sul campo, ma un grave errore ha compromesso il risultato, arrivando subito dopo il pareggio. La partita ha visto entrambe le squadre segnare due volte, lasciando aperte molte possibilità in vista del ritorno.
Si chiude in parità la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia con l’Atalanta che impatta 2-2 a Roma contro la Lazio. Desolante all’entrata dei giocatori lo scenario sugli spalti, con solo 5000 spettatori presenti causa lo sciopero dei tifosi biancazzurri e la trasferta vietata ai nostri. La formazione nerazzurra disputa una buona prima frazione di gioco, durante la quale riesce a segnare una splendida rete con Krstovic, annullata per fuorigioco di Zappacosta che colpisce anche una traversa clamorosa. Ecco perché sa di ingiustizia la rete all’inizio di ripresa su un’incursione centrale della Lazio, sulla quale Carnesecchi nulla può. Ottima però la reazione dei nostri che riacciuffano quasi subito il pari con Pasalic pronto e ribattere in rete una respinta di Provedel. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Atalanta, il primo pareggio di Palladino dopo 13 partite: “Ma è un punto positivo per noi”Bergamo, 17 gennaio 2026 –Dopo 13 partite è arrivato il primo pareggio atalantino della gestione Palladino.
