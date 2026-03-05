Una battaglia dopo l’altra avrà un sequel? Teyana Taylor implora Paul Thomas Anderson

Teyana Taylor ha rivolto un appello pubblico a Paul Thomas Anderson, chiedendo un seguito per il film in cui ha recitato. L'attrice ha già ricevuto un Golden Globe per la sua interpretazione e si trova tra i candidati agli Oscar. La richiesta arriva dopo la conclusione di una serie di battaglie cinematografiche che coinvolgono Taylor e il regista.

L'attrice, che per il suo ruolo nel film ha già vinto un Golden Globe ed è candidata all'Oscar come attrice non protagonista, sta discutendo con il regista di un possibile continuo della storia Teyana Taylor è sicuramente una delle più grandi rivelazioni di quest'ultima annata cinematografica grazie al suo ruolo di Perfidia in Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson. Vincitrice di un Golden Globe come miglior attrice non protagonista, Taylor è candidata nella stessa categoria anche agli Oscar, la cui cerimonia si terrà il 15 marzo prossimo. L'attrice ha recentemente svelato a IndieWire il suo desiderio di tornare a interpretare il personaggio.