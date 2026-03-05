un sito web per il castello di poppi strategie per incentivare il turismo

È stato lanciato online il nuovo sito del Castello di Poppi, accessibile all’indirizzo https:castellodipoppi.it. La creazione di questa piattaforma fa parte di un’operazione mirata a incentivare il turismo nella zona, che negli ultimi tempi ha visto un aumento significativo di visitatori. La piattaforma fornisce informazioni dettagliate sulla storia e le visite del castello.

E’ già online il nuovo sito web del Castello di Poppi https:castellodipoppi.it. Una nuova strategia per incrementare il turismo, che tra l’altro è notevolmente aumentato nel paese casentinese negli ultimi tempi. "Il Castello, come punto di riferimento culturale del Casentino, ha finalmente il suo sito web. La notizia è rilevante perché oggi la pianificazione delle vacanze, ma anche delle uscite di una giornata, viene fatta dalle famiglie attraverso i canali online - dicono il sindaco Federico Lorenzoni e l’assessore al turismo Eva Amorosi - Il sito mancava da ormai un decennio e lo sforzo dell’amministrazione è andato nella direzione di colmare questa mancanza lasciando alla comunità una bella eredità fatta di contenuti di valore e di un portale fruibile da tutti e capace di dare risposte ad un vasto pubblico di utenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

