Un secolo di canzone francese a Fusignano

L’edizione 2026 di Crossroads inizia a prendere forma a Fusignano, con un evento previsto per domani alle 21. L’iniziativa celebra un secolo di canzone francese, coinvolgendo artisti e appassionati nella provincia di Ravenna. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando pubblico e media locali. La serata sarà dedicata a musica e cultura, con programmi e interventi previsti per tutta la notte.

L'edizione 2026 di Crossroads muove i suoi primi passi nella provincia di Ravenna. Domani alle 21 il festival itinerante porterà all'Auditorium Corelli di Fusignano il Fontamar Consort, ovvero la cantante Laurianne Langevin e il pianista Jean Fontamar, che con 'Paris Lullaby' ripercorrono quasi un secolo di canzone francese. I francesi Laurianne Langevin e Jean Fontamar sono entrambi nati nel 1977 ed entrambi espatriati in Italia. Laurianne è ballerina, attrice e cantante (diplomata in canto lirico). Il suo repertorio canoro spazia dalla musica antica alla chanson. Jean si è formato come pianista classico, specializzato nel periodo barocco. È stato l'incontro con Laurianne a segnare un punto di svolta nel suo percorso musicale.