un reality che insegna a divertirsi e a non prendersi troppo sul serio

Un reality trasmette un messaggio di leggerezza e divertimento, invitando i partecipanti a non prendersi troppo sul serio. Durante un’intervista, la psicoterapeuta del CPM Chiaia, Antonietta Perrotta, che lavora come coach nel programma di Ottochannel, spiega come l’equilibrio tra gioco e serietà sia al centro del format. La psicoterapeuta sottolinea il ruolo di questa esperienza nel promuovere il buon umore tra i concorrenti.

Tra i quattro giudici del reality "Prenditi Cura di Me", Antonietta Perrotta è il faro di equilibrio e leggerezza. Psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale presso il CPM Chiaia di Napoli, Antonietta è parte integrante di questa affascinante avventura televisiva per il terzo anno consecutivo. "Ho iniziato a seguire il programma da casa – racconta –, ed è stato amore a prima vista, grazie alle sue finalità e ai contenuti. Sono amica e collega di Massimiliano Gaudino, ideatore del format, e posso confermare, da esperta, che la psicoterapia in TV è una scelta potente, importante e rivoluzionaria".

