' Un passo insieme per la parità' | l' 8 marzo sport e valori in campo con Granata Calcio

In occasione dell’8 marzo, la società sportiva Granata Calcio 1978 organizza l’evento “Un passo insieme per la parità” a Cesenatico. L’appuntamento si svolgerà sabato 8 marzo a partire dalle 10 presso l’impianto sportivo di Ponente “Giorgio Ghezzi” in Via Ferdinando. L’iniziativa coinvolge sport e valori, con la partecipazione della cittadinanza in un momento simbolico dedicato alla giornata.

“Una giornata di sport e partecipazione - spiega la società - che assume un significato ancora più profondo proprio perché coincide con l’8 marzo, la giornata dedicata alla Festa della Donna. Per celebrare la ricorrenza, durante la gara tutte le atlete saranno invitate a indossare laccetti delle scarpe di colori diversi, simbolo concreto di inclusione, rispetto e valorizzazione delle differenze. Ogni passo compiuto in campo rappresenterà l’impegno condiviso per costruire uno sport – e una società – più equi, inclusivi e liberi da stereotipi. In questa occasione, la società desidera anche proporre una riflessione sul percorso del calcio femminile nel territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

