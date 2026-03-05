' Un passo insieme per la parità' | l' 8 marzo sport e valori in campo con Granata Calcio

Il 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, la società sportiva Granata Calcio 1978 organizza l’evento “Un passo insieme per la parità” a Cesenatico. L’appuntamento è previsto per le ore 10 presso l’impianto sportivo di Ponente “Giorgio Ghezzi” in Via Ferdinando. L’evento coinvolge la comunità locale e si propone di promuovere valori legati alla parità di genere attraverso attività sportive e incontri pubblici.

"Una giornata di sport e partecipazione - spiega la società - che assume un significato ancora più profondo proprio perché coincide con l'8 marzo, la giornata dedicata alla Festa della Donna. Per celebrare la ricorrenza, durante la gara tutte le atlete saranno invitate a indossare laccetti delle scarpe di colori diversi, simbolo concreto di inclusione, rispetto e valorizzazione delle differenze. Ogni passo compiuto in campo rappresenterà l'impegno condiviso per costruire uno sport – e una società – più equi, inclusivi e liberi da stereotipi. In questa occasione, la società desidera anche proporre una riflessione sul percorso del calcio femminile nel territorio.

